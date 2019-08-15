Conheça a história do orfanato Cristo Rei e da Irmã Marcelina

Lançado recentemente o livro ‘Orfanato Cristo Rei: Do sacrifício à ascensão’, de autoria do escritor Marcos Bubach. A obra relata as diversas fases da trajetória da instituição de caridade que completou 95 anos.

Nesta quinta-feira (15), o comentarista Fernando Achiamé fala da da rica e antiga história do orfanato junto com o autor da obra, que detalha como se deu o processo de construção do romance histórico.

Bubach destaca que a obra revela detalhes da vida no orfanato e homenageia personagens que foram, segundo o autor, peças fundamentais para o exercício de caridade no local. É o caso da Irmã Marcelina, carinhosamente chamada de Anjo Branco. O livro fala de forma afetuosa da irmã, tida como “mãe caridosa que cuidava e zelava por todos”. Confira!