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COISAS DO ES

Conheça a história do orfanato Cristo Rei e da Irmã Marcelina

Ouça o quadro Coisas do ES desta quinta-feira (15)

Publicado em 15 de Agosto de 2019 às 11:46

Publicado em 

15 ago 2019 às 11:46
Lançado recentemente o livro ‘Orfanato Cristo Rei: Do sacrifício à ascensão’, de autoria do escritor Marcos Bubach. A obra relata as diversas fases da trajetória da instituição de caridade que completou 95 anos.
Nesta quinta-feira (15), o comentarista Fernando Achiamé fala da da rica e antiga história do orfanato junto com o autor da obra, que detalha como se deu o processo de construção do romance histórico.
Bubach destaca que a obra revela detalhes da vida no orfanato e homenageia personagens que foram, segundo o autor, peças fundamentais para o exercício de caridade no local. É o caso da Irmã Marcelina, carinhosamente chamada de Anjo Branco. O livro fala de forma afetuosa da irmã, tida como “mãe caridosa que cuidava e zelava por todos”. Confira!
Coisas do Espírito Santo - Fernando Achiamé - 08-08-19

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