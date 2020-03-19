Conheça a história do hino do Espírito Santo

Os hinos, sejam religiosos, militares ou civis, remontam há milhares de anos. Nesta quinta-feira (19), no quadro Coisas do ES, o assunto é o hino um pouco mais recente, adotado há pouco mais de um século, e que possui história cheia de "peripécias". Criado há 126 anos, o Hino do Espírito Santo foi escrito por Peçanha Póvoa e musicado por Arthur Napoleão. Seu objetivo é unir os capixabas e exaltar o pertencimento à terra. Quem traz detalhes sobre ele é o comentarista Fernando Achiamé. Ele explica, por exemplo, que as letras do hino são escritas de maneira indireta. Acompanhe!