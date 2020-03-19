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COISAS DO ES

Conheça a história do hino do Espírito Santo

A participação é do comentarista Fernando Achiamé

Publicado em 19 de Março de 2020 às 11:04

Publicado em 

19 mar 2020 às 11:04
Os hinos, sejam religiosos, militares ou civis, remontam há milhares de anos. Nesta quinta-feira (19),  no quadro Coisas do ES, o assunto é o hino um pouco mais recente, adotado há pouco mais de um século, e que possui história cheia de "peripécias". Criado há 126 anos, o Hino do Espírito Santo foi escrito por Peçanha Póvoa e musicado por Arthur Napoleão. Seu objetivo é unir os capixabas e exaltar o pertencimento à terra. Quem traz detalhes sobre ele é o comentarista Fernando Achiamé. Ele explica, por exemplo, que as letras do hino são escritas de maneira indireta. Acompanhe!
Coisas do Espírito Santo - Fernando Achiamé - 19-03-20
 
HINO DO ESPÍRITO SANTO:
Surge ao longe a estrela prometida
Que a luz sobre nós quer espalhar
Quando ela ocultar-se no horizonte
Há de o sol nossos feitos lumiar
Nossos braços são fracos, que importa?
Temos fé, temos crença a fartar
Suprem a falta de idade e de força
Peitos nobres, valentes, sem par
Salve o povo espírito-santense!
Herdeiro de um passado glorioso,
Somos nós a falange do presente,
Em busca de um futuro esperançoso.
Saudemos nossos pais e mestres
A Pátria, que estremece de alegria
Na hora em que seus filhos, reunidos
Dão exemplo de amor e de harmonia
Venham louros, coroas, venham flores,
Ornar os troféus da mocidade;
Se as glórias do presente forem poucas;
Acenai para nós posteridade!
 

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