Como o Foto Clube do ES marcou a história da arte capixaba

Importante no movimento fotoclubista brasileiro, o Foto Clube do Espírito Santo foi fundado em 1946 e estendeu suas atividades até o ano de 1978. Seus membros marcaram época no desenvolvimento da arte fotográfica em Vitória e contribuíram para o panorama artístico e cultural capixaba. Nesta quinta-feira (04), no quadro Coisas do ES, Fernando Achiamé comenta sobre a história do Foto Clube, os eventos, como o Salão Capixaba de Arte Fotográfica e aborda as curiosidades. Confira!