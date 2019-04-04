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COISAS DO ES

Como o Foto Clube do ES marcou a história da arte capixaba

Ouça as histórias no quadro Coisas do ES desta quinta-feira (04)

Publicado em 04 de Abril de 2019 às 11:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 abr 2019 às 11:47
Importante no movimento fotoclubista brasileiro, o Foto Clube do Espírito Santo foi fundado em 1946 e estendeu suas atividades até o ano de 1978. Seus membros marcaram época no desenvolvimento da arte fotográfica em Vitória e contribuíram para o panorama artístico e cultural capixaba. Nesta quinta-feira (04), no quadro Coisas do ES, Fernando Achiamé comenta sobre a história do Foto Clube, os eventos, como o Salão Capixaba de Arte Fotográfica e aborda as curiosidades. Confira!
Coisas do Espírito Santo - Fernando Achiamé - 04-04-19

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