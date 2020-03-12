COISAS DO ES

Chapot-Prévost: médico pioneiro na separação de siamesas capixabas

Publicado em 12 de Março de 2020 às 10:38

Muitos conhecem o nome, que identifica uma rua na Praia do Canto, em Vitória, mas poucos conhecem a história de Chapot-Prévost, médico carioca que residiu boa parte de sua vida em Vitória, no Espírito Santo. Há 120 anos, em 1900, Eduardo Chapot-Prévost ficou mundialmente conhecido por seu pioneirismo na medicina, ao realizar a cirurgia de separação das irmãs siamesas capixabas Rosalina e Maria, nascidas no interior do Estado e consideradas as primeiras do mundo a serem separadas com sucesso. Quem conta detalhes desta história é o comentarista Fernando Achiamé.
