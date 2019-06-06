Caboclo Bernardo: o capixaba que virou herói nacional

O último final de semana marcou a memória da morte de Bernardo José dos Santos, o Caboclo Bernardo, ocorrida em 3 de junho de 1914. Para reverenciar a data, no último domingo (02), um encontro de mais de 30 bandas de congo e outros grupos folclóricos, na vila de Regência, em Linhares, marcou os os 105 anos da data. Mas você sabe porque o capixaba Bernardo é reverenciado depois de mais de um século, e o motivo dele ser considerado herói nacional? O comentarista Fernando Achiamé responde, no quadro Coisas do ES desta quinta. Ele traz os questionamentos: você já ouviu falar em Caboclo Bernardo? E conhecem as circunstâncias do seu ato de heroísmo e da sua existência? Confira!