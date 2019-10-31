Biografia de uma Ilha: conheça a história dos logradouros de Vitória

Você tem memórias de ruas, praças e ladeiras de Vitória? O destaque desta quinta-feira (31), do comentarista Fernando Achiamé foi o livro "Biografia de uma ilha", escrito por Luiz Serafim Derenzi e que será reeditado pela Academia Espírito-Santense de Letras e Prefeitura Municipal de Vitória.

A primeira edição foi lançada em 1965 e a segunda em 1995, as duas com exemplares esgotados. O engenheiro capixaba Luiz Serafim Derenzi (Vitória, 1898 – Rio de Janeiro, 1977) escreveu a bela obra “Biografia de uma Ilha” sobre a história de sua terra natal. A obra trata da vida de Vitória desde sua fundação no século XVI até os anos de 1930.