As histórias do jogo do bicho na história do Espírito Santo

O jogo do bicho, que começou na história como rifa de zoológico, mesmo proibida por lei se tornou uma das maiores loterias ilegais da história. A atividade sobreviveu por mais de um século graças às relações entre bicheiros e apostadores, na qual os “apontadores” de jogo e seus “clientes” - muitos conhecidos entre si - discutiam juntos as apostas. Datado que seu surgimento aconteceu no Rio de Janeiro, no século 19, o jogo do bicho deu origem a uma rede de contravenção. Na história do Espírito Santo, ele também se fez presente. É sobre esse assunto que o comentarista Fernando Achiamé tratou nesta edição do Coisas do Espírito Santo. Importante registrar que jogo do bicho é classificado como contravenção penal.