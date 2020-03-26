As epidemias que já atingiram o ES ainda capitania portuguesa

A atual pandemia do novo coronavírus nos lembra que durante os três primeiros séculos de sua existência, o Espírito Santo, então uma capitania da colônia portuguesa do Brasil, enfrentou diversos tipos de doenças e epidemias. No quadro Coisas do ES desta quinta-feira (26), o comentarista Fernando Achiamé relembra alguns desses males sobre a diminuta população capixaba daquela época, composta em sua maioria de índios, africanos escravizados, de poucos europeus e seus descendentes.