Artefatos pré-coloniais retratam antigo cotidiano de Queimado

Em dezembro do último ano um novo espaço para preservação da nossa história foi inaugurado no Museu Histórico da Serra, em Serra-sede. É a sala arqueológica do Queimado, onde foram exibidos 30 artefatos encontrados durante a prospecção arqueológica realizada em um raio de 700 metros em torno do que restou do templo do sítio histórico do Queimado. É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, com a arqueóloga Sônia Cunha, responsável pelo programa de prospecção.