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Artefatos pré-coloniais retratam antigo cotidiano de Queimado

Confira a entrevista concedida pela arqueóloga Sônia Cunha, responsável pelo programa de prospecção de Queimado, à CBN Vitória

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 13:22

Publicado em 

09 jan 2020 às 13:22
Em dezembro do último ano um novo espaço para preservação da nossa história foi inaugurado no Museu Histórico da Serra, em Serra-sede. É a sala arqueológica do Queimado, onde foram exibidos 30 artefatos encontrados durante a prospecção arqueológica realizada em um raio de 700 metros em torno do que restou do templo do sítio histórico do Queimado. É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, com a arqueóloga Sônia Cunha, responsável pelo programa de prospecção.
Antes do início da restauração das ruínas, especialistas em arqueologia trabalharam na área com o objetivo de encontrar artefatos da época dos escravos, como vasos e quadros. Ao todo, o acervo obtido com a pesquisa conta com 580 peças. Foram expostos fragmentos de peças de uso cotidiano, como louças, frascos em vidro, potes cerâmicos etc. Na categoria de materiais construtivos, serão expostos itens como telhas e pregos. Há também um item de numismática: uma moeda cunhada no ano de 1803. Confira!
Coisas do Espírito Santo - Fernando Achiamé - 09-01-20

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