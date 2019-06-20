A visita do imperador: as histórias de Pedro II no ES

Há quase 160 anos, a então Província do Espírito Santo recebia a visita do imperador Dom Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina. O chefe do Império do Brasil e sua esposa percorreram, entre 26 de janeiro e 9 de fevereiro de 1860, diversas localidades capixabas. E mesmo após mais de um século e meio, a visita não terminou - isso porque as decisões nela tomadas repercutem na vida e na história do Espírito Santo até os dias atuais. Quem faz esse passeio pela história é o comentarista Fernando Achiamé, no quadro Coisas do ES desta quinta-feira (20).