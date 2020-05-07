A história do rio que corta as cidades de Vila Velha e Cariacica

Nesta edição do quadro Coisas do Espírito Santo, o comentarista Fernando Achiamé dá sequência à história do rio Marinho, localizado nos limites entre os municípios de Vila Velha e Cariacica, na Grande Vitória e que desempenha um papel importante na história capixaba desde os tempos coloniais.

No último episódio, o comentarista explicou que sua origem provém de um canal aberto por mão de obra indígena, sob orientação dos jesuítas, interligando o Rio Jucu à baía de Vitória na primeira metade do século XVIII. O objetivo era facilitar o escoamento da produção açucareira da fazenda jesuítica de Araçatiba sem necessidade de enfrentar a barra do Rio Jucu nem o mar aberto. Confira!