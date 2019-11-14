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COISAS DO ES

130 anos: entenda como foi a Proclamação da República no ES

Ouça o quadro Coisas do ES desta quinta-feira (14)

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 12:22

Publicado em 

14 nov 2019 às 12:22
Nesta edição do Coisas do ES o comentarista Fernando Achiamé traz como destaque a lembrança da Proclamação da República no ES. A data, comemorada nesta sexta-feira, dia 15, remete ao período do fim do Império brasileiro e o início da República. Afonso Cláudio, então um jovem advogado, foi um dos principais líderes do movimento pela República e tornou-se o primeiro governador-geral do Espírito Santo, por indicação de Marechal Deodoro da Fonseca. Intensas movimentações políticas marcaram o período e impactaram na história da então província capixaba. Confira!
Coisas do Espírito Santo - Fernando Achiamé - 14-11-19

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