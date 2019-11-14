130 anos: entenda como foi a Proclamação da República no ES

Nesta edição do Coisas do ES o comentarista Fernando Achiamé traz como destaque a lembrança da Proclamação da República no ES. A data, comemorada nesta sexta-feira, dia 15, remete ao período do fim do Império brasileiro e o início da República. Afonso Cláudio, então um jovem advogado, foi um dos principais líderes do movimento pela República e tornou-se o primeiro governador-geral do Espírito Santo, por indicação de Marechal Deodoro da Fonseca. Intensas movimentações políticas marcaram o período e impactaram na história da então província capixaba. Confira!