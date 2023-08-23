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Vira-lata: mitos e verdades sobre os 'queridinhos' dos capixabas

Ouça a conversa com a comentarista Tatiana Saachi

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 18:35

Publicado em 

23 ago 2023 às 18:35
Vira-lata
Vira-lata Crédito: Pixabay
Os vira-latas estão sempre roubando a cena em chá-revelação, missas, shows, já invadiram casamento, ganharam música e agora ganharam também o coração dos capixabas. É o que aponta uma pesquisa divulgada pelo Grupo Petlove. O "PetCenso" 2023 mostrou que cães e gatos vira-latas são os preferidos nos lares do Espírito Santo. A Petlove estima que o Estado tenha uma população de 1,4 milhão de pets. E quem reina nesses lares são muitos gatinhos e doguinhos sem raça definida (SRD), e até mesmo o famoso vira-lata caramelo. Além disso, o nome mais adotado para os bichinhos de estimação no Estado são de fêmeas. A comentarista Tatiana Saachi trata do assunto nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 23-08-23

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