Vira-lata: mitos e verdades sobre os 'queridinhos' dos capixabas

Os vira-latas estão sempre roubando a cena em chá-revelação, missas, shows, já invadiram casamento, ganharam música e agora ganharam também o coração dos capixabas. É o que aponta uma pesquisa divulgada pelo Grupo Petlove. O "PetCenso" 2023 mostrou que cães e gatos vira-latas são os preferidos nos lares do Espírito Santo. A Petlove estima que o Estado tenha uma população de 1,4 milhão de pets. E quem reina nesses lares são muitos gatinhos e doguinhos sem raça definida (SRD), e até mesmo o famoso vira-lata caramelo. Além disso, o nome mais adotado para os bichinhos de estimação no Estado são de fêmeas. A comentarista Tatiana Saachi trata do assunto nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça a conversa completa!