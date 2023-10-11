Vai viajar no feriadão? Dicas de trânsito com pets!

Como membro da família humana, muitos pets hoje em dia passeiam de carro com seus tutores, seja em pequenos percursos pela cidade ou até em viagens mais longas. É comum vermos eles soltos pelo no carro, no colo do motorista ou com a cara na janela, língua de fora e feliz da vida tomando um ventinho.
Mas o que prevê a legislação no caso de transporte de animais dentro do veículo e como podemos transportá-lo de maneira segura? É isso o que a comentarista Tatiana Sacchi aborda neste episódio de Clube Pet CBN. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 11-10-23