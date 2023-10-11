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Clube Pet CBN

Vai viajar no feriadão? Dicas de trânsito com pets!

Ouça as dicas da comentarista Tatiana Sacchi

Publicado em 11 de Outubro de 2023 às 18:04

Publicado em 

11 out 2023 às 18:04
Pets no carro
Pets no carro Crédito: Pexels
Como membro da família humana, muitos pets hoje em dia passeiam de carro com seus tutores, seja em pequenos percursos pela cidade ou até em viagens mais longas. É comum vermos eles soltos pelo no carro, no colo do motorista ou com a cara na janela, língua de fora e feliz da vida tomando um ventinho.
Mas o que prevê a legislação no caso de transporte de animais dentro do veículo e como podemos transportá-lo de maneira segura? É isso o que a comentarista Tatiana Sacchi aborda neste episódio de Clube Pet CBN. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 11-10-23

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