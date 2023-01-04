Vai viajar e não pode levar o pet? Veterinária explica o que fazer!

Quem tem um animal de estimação sempre se preocupa na hora de viajar. O que faço com o pet? Levo junto? Deixo com alguém? Será que ele vai sentir minha falta? Vai ficar triste? Posso confiar na pessoa que vai cuidar? Para viajar nas férias sempre é preciso fazer um bom planejamento. Quem tem pet precisa decidir se o animal deve ou não fazer parte da viagem em família. Tema para Tatiana Sacchi nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça a conversa completa!