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Clube Pet CBN

Vai viajar e não pode levar o pet? Veterinária explica o que fazer!

Ouça a conversa completa com a comentarista Tatiana Sacchi

Publicado em 04 de Janeiro de 2023 às 18:05

Publicado em 

04 jan 2023 às 18:05
Pet e viagem: levar ou não levar?
Pet e viagem: levar ou não levar? Crédito: Pixabay
Quem tem um animal de estimação sempre se preocupa na hora de viajar. O que faço com o pet? Levo junto? Deixo com alguém? Será que ele vai sentir minha falta? Vai ficar triste? Posso confiar na pessoa que vai cuidar? Para viajar nas férias sempre é preciso fazer um bom planejamento. Quem tem pet precisa decidir se o animal deve ou não fazer parte da viagem em família. Tema para Tatiana Sacchi nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 04-01-23

O que levar em conta na hora de escolher um serviço de hotel/hospedagem para animais?

  • Procure referências sobre o local, de preferência de alguém conhecido
  • Visite o local antes da viagem e se possível leve o cão junto com você. Outros animais certamente não vão querer te acompanhar
  • Converse com o responsável e saiba como é rotina dos pets no lugar
  • Certifique-se de que haja um veterinário responsável, pois é obrigatório
  • Verifique as instalações onde o animal vai ficar: higiene, se é gaiola ou área aberta, condições de ventilação e iluminação e a possibilidade de banho de sol. Normalmente encontra-se em serviços de hospedagem: gaiolas individuais, canis individuais ou coletivos com área de solário, áreas abertas
  • Veja se os animais ficam sozinhos, todos juntos ou se são separados por tamanho
  • Pergunte se eles estão preparados para lidar com situações de emergência

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