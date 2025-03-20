Tudo o que você precisa saber sobre a hidratação em animais de estimação

Beber água e manter a hidratação é uma necessidade tão natural e essencial dos seres vivos que muitas vezes não nos damos conta da importância desse ato em nossas vidas. A água é um nutriente essencial para a vida e o corpo de um animal é constituído por aproximadamente 60% de água, sendo esse teor maior nos filhotes e fêmeas gestantes e menor nos animais idosos. Este é o assunto em destaque nesta edição do Clube Pet CBN, com a comentarista Tati Sacchi. Ouça a conversa completa!