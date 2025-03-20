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Tudo o que você precisa saber sobre a hidratação em animais de estimação

Ouça os comentários de Tati Sacchi

Publicado em 20 de Março de 2025 às 17:26

Publicado em 

20 mar 2025 às 17:26
Cachorro piscina água
Hidratação é essencial também para os animais de estimação Crédito: Pexels
Beber água e manter a hidratação é uma necessidade tão natural e essencial dos seres vivos que muitas vezes não nos damos conta da importância desse ato em nossas vidas. A água é um nutriente essencial para a vida e o corpo de um animal é constituído por aproximadamente 60% de água, sendo esse teor maior nos filhotes e fêmeas gestantes e menor nos animais idosos. Este é o assunto em destaque nesta edição do Clube Pet CBN, com a comentarista Tati Sacchi. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 20-03-25

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