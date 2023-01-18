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Clube Pet CBN

Temporada de verão: dicas para dar banho no seu pet em casa!

As dicas são da comentarista Tatiana Sacchi

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 18:17

Publicado em 

18 jan 2023 às 18:17
Cachorro tomando banho
Cachorro tomando banho Crédito: Pixabay
Apesar de ser cada vez mais frequente a utilização de serviços de banho e tosa para os nossos amigos peludos, muitos tutores ainda preferem cuidar deles em casa ou mandá-los para banho e/ou tosa em situações especiais. Em tempos de crise, além da economia financeira, dar banho e fazer os procedimentos de higiene em casa é uma ótima forma de interagir com o animal, aumentando a cumplicidade e a percepção do tutor em relação à saúde e ao comportamento do animal. E para fazer um banho legal em casa, é interessante seguir algumas dicas e ter alguns cuidados para evitar problemas de pele, ouvidos e olhos. Tema para Tatiana Sacchi nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 18-01-23

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