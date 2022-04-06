Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Clube Pet CBN

Seu pet está agressivo? Saiba o que fazer!

Ouça a análise completa de Tatiana Sacchi!

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 18:25

Publicado em 

06 abr 2022 às 18:25
Cão, cachorro bravo
Cão, cachorro bravo Crédito: Pexels
Nesta edição do "Clube Pet CBN" o tema é uma sugestão de ouvinte! O que fazer quando os pets estão agressivos? A que tipos de  comportamentos devemos ficar atentos? "Comportamento agressivo é todo comportamento que visa intimidar ou machucar, seja outro cão, outro animal ou outra pessoa. Porém, a agressividade tem diferentes causas e motivos e saber identificá-los é importante para poder intervir de forma adequada. Ela também é influenciada pelo ambiente onde o animal vive, pela raça e pela genética dos pais. A somatória de fatores como genética associada à falta de sociabilização e o tipo de educação e/ou punição podem gerar comportamento agressivo", explica. Ouça a conversa completa!

Tipos de agressividade

  1. Agressividade por dominância: por não haver uma hierarquia definida o cão “manda” na casa e decide onde vai deitar, como vai comer, se quer ou não tomar banho, se vai ou não te entregar o brinquedo
  2. Agressividade territorial/possessiva: semelhante à agressividade por dominância, mas direcionada ao alimento e aos objetos/brinquedos.
  3. Agressividade por medo/defensiva: se o cão se sentir ameaçado ou for machucado, se ele apanhou demais e ficou traumatizado ou se ele é um cão muito medroso por natureza, pode atacar para se defender. Esse animal precisa de adestramento e socialização especiais para ganhar confiança de que nada de mal vai lhe acontecer. O medo que os tutores sentem em determinadas situações também podem interferir no comportamento do cão
  4.  Agressividade por redirecionamento (transferida): aquela que ocorre quando o cão quer morder um outro animal e na impossibilidade de fazer, acaba atacando quem está mais próximo, seja outro cão, outro animal ou uma pessoa
  5. Agressividade por outras causas como problemas físicos e de saúde
Clube Pet CBN - 06-04-22.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como crime cometido por madrasta foi desmascarado quase 50 anos depois com revelação de segredo
Motorista de Uber
Um termômetro do que é aceitável, desejável ou ultrapassado nas relações de trabalho
Imagem de destaque
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados