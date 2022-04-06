Seu pet está agressivo? Saiba o que fazer!

Nesta edição do "Clube Pet CBN" o tema é uma sugestão de ouvinte! O que fazer quando os pets estão agressivos? A que tipos de comportamentos devemos ficar atentos? "Comportamento agressivo é todo comportamento que visa intimidar ou machucar, seja outro cão, outro animal ou outra pessoa. Porém, a agressividade tem diferentes causas e motivos e saber identificá-los é importante para poder intervir de forma adequada. Ela também é influenciada pelo ambiente onde o animal vive, pela raça e pela genética dos pais. A somatória de fatores como genética associada à falta de sociabilização e o tipo de educação e/ou punição podem gerar comportamento agressivo", explica. Ouça a conversa completa!
Tipos de agressividade
- Agressividade por dominância: por não haver uma hierarquia definida o cão “manda” na casa e decide onde vai deitar, como vai comer, se quer ou não tomar banho, se vai ou não te entregar o brinquedo
- Agressividade territorial/possessiva: semelhante à agressividade por dominância, mas direcionada ao alimento e aos objetos/brinquedos.
- Agressividade por medo/defensiva: se o cão se sentir ameaçado ou for machucado, se ele apanhou demais e ficou traumatizado ou se ele é um cão muito medroso por natureza, pode atacar para se defender. Esse animal precisa de adestramento e socialização especiais para ganhar confiança de que nada de mal vai lhe acontecer. O medo que os tutores sentem em determinadas situações também podem interferir no comportamento do cão
- Agressividade por redirecionamento (transferida): aquela que ocorre quando o cão quer morder um outro animal e na impossibilidade de fazer, acaba atacando quem está mais próximo, seja outro cão, outro animal ou uma pessoa
- Agressividade por outras causas como problemas físicos e de saúde
Clube Pet CBN - 06-04-22.mp3