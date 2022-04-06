Seu pet está agressivo? Saiba o que fazer!

Nesta edição do "Clube Pet CBN" o tema é uma sugestão de ouvinte! O que fazer quando os pets estão agressivos? A que tipos de comportamentos devemos ficar atentos? "Comportamento agressivo é todo comportamento que visa intimidar ou machucar, seja outro cão, outro animal ou outra pessoa. Porém, a agressividade tem diferentes causas e motivos e saber identificá-los é importante para poder intervir de forma adequada. Ela também é influenciada pelo ambiente onde o animal vive, pela raça e pela genética dos pais. A somatória de fatores como genética associada à falta de sociabilização e o tipo de educação e/ou punição podem gerar comportamento agressivo", explica. Ouça a conversa completa!