Seu pet está acima do peso? Saiba identificar e prevenir a obesidade animal

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi alerta que com o estreito convívio entre humanos e seus animais de estimação, é cada vez mais comum observar animais com problemas comportamentais ou de saúde que antes achavam-se serem exclusivos dos humanos. Um deles sem dúvida alguma é o sobrepeso e a obesidade. "Infelizmente, apesar de muitas vezes o animal obeso parecer 'fofinho', são inúmeras as consequências do sobrepeso e da obesidade nos cães e gatos", explica. Ouça:
Clube Pet CBN - 27/10/2021
"A obesidade é definida como o excesso de gordura corporal suficiente para prejudicar as funções fisiológicas do organismo e já é considerada a doença nutricional e metabólica mais comum entre os animais das sociedades desenvolvidas. Ela ocorre em partes por fatores relacionados ao animal como idade e sexo, predisposição de algumas raças como pug, labrador, beagle, associados ao sedentarismo e muitas vezes livre alimentação e também devido à castração", analisa.