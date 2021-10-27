Seu pet está acima do peso? Saiba identificar e prevenir a obesidade animal

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi alerta que com o estreito convívio entre humanos e seus animais de estimação, é cada vez mais comum observar animais com problemas comportamentais ou de saúde que antes achavam-se serem exclusivos dos humanos. Um deles sem dúvida alguma é o sobrepeso e a obesidade. "Infelizmente, apesar de muitas vezes o animal obeso parecer 'fofinho', são inúmeras as consequências do sobrepeso e da obesidade nos cães e gatos", explica. Ouça: