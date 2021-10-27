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Seu pet está acima do peso? Saiba identificar e prevenir a obesidade animal

As orientações da médica veterinária Tatiana Sacchi

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 17:50

Publicado em 

27 out 2021 às 17:50
Cão gordo, cachorro acima do peso
Cão gordo, cachorro acima do peso Crédito: Pixabay
Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi alerta que com o estreito convívio entre humanos e seus animais de estimação, é cada vez mais comum observar animais com problemas comportamentais ou de saúde que antes achavam-se serem exclusivos dos humanos. Um deles sem dúvida alguma é o sobrepeso e a obesidade. "Infelizmente, apesar de muitas vezes o animal obeso parecer 'fofinho', são inúmeras as consequências do sobrepeso e da obesidade nos cães e gatos", explica. Ouça:
Clube Pet CBN - 27/10/2021
"A obesidade é definida como o excesso de gordura corporal suficiente para prejudicar as funções fisiológicas do organismo e já é considerada a doença nutricional e metabólica mais comum entre os animais das sociedades desenvolvidas. Ela ocorre em partes por fatores relacionados ao animal como idade e sexo, predisposição de algumas raças como pug, labrador, beagle, associados ao sedentarismo e muitas vezes livre alimentação e também devido à castração", analisa.

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