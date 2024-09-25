Seu pet é bagunceiro? Saiba o que fazer!

Uma das causas de frustração dos tutores de cães, de brigas frequentes entre o tutor e o animal e muitas vezes até do abandono deles são os comportamentos julgados como “inadequados” do animal dentro de casa como farejar, enterrar, roer, destruir objetos, cavar, latir em excesso, marcar território ou até mesmo comer cocô. Tudo isso é associado à imagem de um pet bagunceiro mas o que pode acontecer é que o comportamento seja natural da espécie. Nesta edição de "Clube Pet CBN", a comentarista Tati Sacchi dá dicas do que pode ser feito para desenvolver os instintos naturais dos animais. Ouça a conversa completa!