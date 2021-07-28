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Clube Pet CBN

Seu animal de estimação se coça muito? Conheça as possíveis causas

Ouça as orientações da médica veterinária Tatiana Sacchi

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 17:47

Publicado em 

28 jul 2021 às 17:47
Cão, cachorro, animal, pet
O assunto é coceira canina! Crédito: Pexels
Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi esclarece a dúvida que é uma "pulga atrás da orelha" dos tutores: quanto de coceira é "normal" em um animal de estimação? A comentarista explica que é normal que cães e gatos tenham quadros de coceira  - tecnicamente chamada de prurido - leve, algumas vezes ao dia e que não necessariamente significa um problema. Quando a coceira ocorre de forma moderada a intensa ela pode causar desconforto tanto para o animal quanto para as pessoas que convivem com ele, chegando inclusive a afetar sua qualidade de vida, à medida que existem animais que passam a viver para se coçar, deixando até de interagir com as pessoas, acordando para se coçar ou até mesmo deixando de se alimentar corretamente. Ouça o quadro completo:
Clube Pet CBN - 28/07/2021

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