Seu animal de estimação se coça muito? Conheça as possíveis causas

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi esclarece a dúvida que é uma "pulga atrás da orelha" dos tutores: quanto de coceira é "normal" em um animal de estimação? A comentarista explica que é normal que cães e gatos tenham quadros de coceira - tecnicamente chamada de prurido - leve, algumas vezes ao dia e que não necessariamente significa um problema. Quando a coceira ocorre de forma moderada a intensa ela pode causar desconforto tanto para o animal quanto para as pessoas que convivem com ele, chegando inclusive a afetar sua qualidade de vida, à medida que existem animais que passam a viver para se coçar, deixando até de interagir com as pessoas, acordando para se coçar ou até mesmo deixando de se alimentar corretamente. Ouça o quadro completo: