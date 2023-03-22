Saúde e cuidado: veja dicas para ser um tutor responsável

Nesta edição do Clube Pet CBN, a comentarista Tatiana Sacchi traz novas dicas e orientações com relação aos cuidados para ser um tutor responsável com seu pet. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 22-03-23
Saúde física
- Para manter a saúde física do animal leve-o frequentemente ao veterinário, mantenha vacinas, vermífugos e antiparasitários em dia, forneça abrigo, atividade física através de enriquecimento ambiental e passeios e alimentação adequada para a espécie.
Saúde psicológica, educação e treinamento
- Para manter a saúde psicológica é necessário entender como é o comportamento natural da espécie e quais são suas necessidades, dar treinamento e fazer a socialização do animal, enriquecer o ambiente para que ele não fique entediado e, sem dúvida, dar carinho e atenção.
- Educar e treinar o animal são atitudes necessárias para que ele saiba como se comportar em diferentes situações e com diferentes pessoas e animais, ajudando também a manter a saúde psicológica. Um adestrador ou um especialista em comportamento animal pode ser interessante dependendo do comportamento do animal ou da personalidade do tutor.
Acesso à rua
- Mantenha o animal dentro de sua propriedade, pois na rua ele está sujeito à inúmeras adversidades como contrair doenças, pegar pulgas e carrapatos, ser roubado, maltratado, atacado por outros animais, ter acesso à lixo e alimentos contaminados, ser atropelado. Enfim, está sujeito.
- Cães precisam passear regularmente, mas sempre na coleira, sempre junto de uma pessoa que seja capaz de contê-lo e se for o caso de um cão bravo ou que ataque outros animais, sempre de focinheira. Nunca passeie com o cão solto.
Dejetos
- Durante os passeios recolha as fezes do seu animal e jogue-as em local adequado.
Identificação
- Identifique seu animal de estimação com plaquinhas que contenham seu nome e telefone. Outra forma de identificação é ter o animal microchipado, garantindo a identidade permanente dele caso ele seja se perca ou seja roubado. Alguns Centros de Controle de Zoonoses ou órgãos públicos similares também oferecem registros para os animais da sua cidade.
Crias indesejadas
- Se você possui animais machos e fêmeas em um ambiente onde não é possível separá-los ou se eles têm acesso à rua e podem procriar com outros animais sejam de rua ou não, castrar se torna um ato de cidadania e de amor que visa evitar crias indesejadas, animais abandonados nas ruas e o controle populacional.