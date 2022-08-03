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Clube Pet CBN

Saiba quais vacinas seu pet deve tomar ao longo da vida

Ouça a conversa completa com Tatiana Sacchi

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 18:19

Publicado em 

03 ago 2022 às 18:19
Cão, cachorro, pet, animal
Pet Crédito: Pexels
Quando decidimos ter um animal de estimação, em especial um cão ou gato, devemos levar em conta suas necessidades básicas para que ele tenha saúde, bem-estar e qualidade de vida. Dentre esses cuidados podemos considerar que a imunização (vacinação) é uma das mais importantes. Mas quais são as vacinas que os pets devem tomar ao longo da vida para se manterem saudáveis e longe das doenças? Quem explica é Tatiana Sacchi nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 03-08-22.mp3

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