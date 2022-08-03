Saiba quais vacinas seu pet deve tomar ao longo da vida

Quando decidimos ter um animal de estimação, em especial um cão ou gato, devemos levar em conta suas necessidades básicas para que ele tenha saúde, bem-estar e qualidade de vida. Dentre esses cuidados podemos considerar que a imunização (vacinação) é uma das mais importantes. Mas quais são as vacinas que os pets devem tomar ao longo da vida para se manterem saudáveis e longe das doenças? Quem explica é Tatiana Sacchi nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça a conversa completa!