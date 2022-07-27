Riscos em petshop: itens que humanizam e podem trazer risco à saúde animal

Cada vez mais nossos animais de estimação são tratados como membros da família e como “filhos de quatro patas”. "Como muitas pessoas veem o animal apenas a partir da nossa perspectiva humana, é comum serem atribuídos aos animais sentimentos, características e até necessidades que não são deles e sim dos seres humanos. Isso ocorre principalmente com cães e gatos e essa humanização pode ocorrer na esfera psicológica, física ou em ambas, em diferentes graus e que podem variar desde inofensivas a até bastante preocupantes para o animal". É o que explica Tatiana Sacchi nesta edição Clube Pet CBN. Ouça a conversa completa!