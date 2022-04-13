Raiva em cães e gatos: quando o tutor deve se preocupar?

Cão, cachorro, dog, pet, animal Crédito: Pexels

Seja para aqueles que amam os animais e tentam protegê-los a qualquer custo, seja para aqueles que têm medo de animais e chegam a mudar de calçada ao avistar um cão ou gato na rua, todos estão sujeitos a serem mordidos ou arranhados por eles em algum momento da vida. E nessa hora surge a preocupação: há risco de alguma doença? É preciso ir ao posto de saúde ou ao médico? O que é correto fazer? Quem explica é Tatiana Sacchi, nesta edição do "Clube Pet CBN". Ouça a conversa completa!

Em relação à agressão por animais, há duas grandes preocupações: a infecção da ferida e o risco de contrair o vírus da raiva. As feridas, quer sejam decorrentes de acidentes leves ou de acidentes graves devem ser lavadas com água corrente e sabão o mais rapidamente possível. É importante passar por consulta médica para o melhor tratamento seja ele tópico e/ou oral, evitando assim complicações.

Quanto à raiva, é importante saber os hábitos do cão ou gato agressor, pois se for um animal conhecido, que seja vacinado contra raiva, que viva exclusivamente dentro de casa, que não tenha contato com animais desconhecidos, que não saia à rua desacompanhado e não circule em áreas onde há presença de morcegos, não será necessário fazer o esquema de profilaxia, sendo obrigatório, porém, deixar o animal 10 dias em observação. Essa observação deve ser feita sempre sob supervisão de um Médico-Veterinário do serviço público ou privado.