Ração: o que considerar na hora de comprar o alimento do seu pet

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi continua as orientações sobre a ração dos pets. Há tipos diferentes de ração? Vale a pena pagar mais por uma ração específica? Ouça:
Clube Pet CBN - 08/06/2022
Publicado em 08 de Junho de 2022 às 18:51
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