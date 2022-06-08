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Ração: o que considerar na hora de comprar o alimento do seu pet

Ouça a médica veterinária Tatiana Sacchi

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 18:51

Publicado em 

08 jun 2022 às 18:51
Ração
Ração Crédito: Pexels
Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi continua as orientações sobre a ração dos pets. Há tipos diferentes de ração? Vale a pena pagar mais por uma ração específica? Ouça:
Clube Pet CBN - 08/06/2022

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