Que frio! As principais doenças que acometem os pets no inverno

Pet Crédito: Pexels

Você já se perguntou se cachorro sente frio? Afinal, por serem peludos é comum achar que esses pets não passam frio. No entanto, não é bem assim. Os cães, assim como nós, os humanos, são sensíveis a dias com baixas temperaturas, principalmente se não receberem os cuidados necessários. E nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi fala sobre as principais doenças de inverno nos pets. Ouça a conversa completa!

Fique atento!

- Durante o inverno e com o tempo mais seco, as doenças respiratórias são mais comuns. Entre os cães temos a traqueobronquite infecciosa canina ou tosse dos cães e entre os gatos temos o complexo respiratório felino. Ambas as doenças podem ser evitadas através de vacinas e é importante que elas estejam em dia;

- Animais que têm histórico de doença respiratória crônica como bronquite, asma, colapso de traqueia, entre outras, são mais ficam propensos a terem crises bem como desenvolver doenças infecciosas como traqueobronquite e pneumonia;

- Os animais mais velhos, sofrem com os problemas articulares e artrose seja no quadril, joelho, coluna ou outra articulação e durante o período de inverno costumam sentir dor e ter dificuldade para se locomover. É importante que o animal esteja devidamente diagnosticado e medicado com antiinflamatórios e protetores articulares que vão lhe proporcionar melhor qualidade de vida.