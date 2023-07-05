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Clube Pet CBN

Que frio! As principais doenças que acometem os pets no inverno

Ouça a conversa completa com a comentarista Tatiana Sacchi

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 18:06

Publicado em 

05 jul 2023 às 18:06
Pet também sente frio?
Pet Crédito: Pexels
Você já se perguntou se cachorro sente frio? Afinal, por serem peludos é comum achar que esses pets não passam frio. No entanto, não é bem assim. Os cães, assim como nós, os humanos, são sensíveis a dias com baixas temperaturas, principalmente se não receberem os cuidados necessários. E nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi fala sobre as principais doenças de inverno nos pets. Ouça a conversa completa!

Fique atento!

- Durante o inverno e com o tempo mais seco, as doenças respiratórias são mais comuns. Entre os cães temos a traqueobronquite infecciosa canina ou tosse dos cães e entre os gatos temos o complexo respiratório felino. Ambas as doenças podem ser evitadas através de vacinas e é importante que elas estejam em dia;
- Animais que têm histórico de doença respiratória crônica como bronquite, asma, colapso de traqueia, entre outras, são mais ficam propensos a terem crises bem como desenvolver doenças infecciosas como traqueobronquite e pneumonia;
- Os animais mais velhos, sofrem com os problemas articulares e artrose seja no quadril, joelho, coluna ou outra articulação e durante o período de inverno costumam sentir dor e ter dificuldade para se locomover. É importante que o animal esteja devidamente diagnosticado e medicado com antiinflamatórios e protetores articulares que vão lhe proporcionar melhor qualidade de vida.
Clube Pet CBN - 05-07-23

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