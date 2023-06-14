Posso andar com cachorro sem coleira? Quais são as regras para os tutores?

Quando são animais de vida livre, os cães costumam percorrer grandes distâncias, encontram outros animais pelo caminho, captam informações do ambiente e de outros animais através dos odores que encontram, deixando também suas “informações” para outros animais. É por isso que passear é uma necessidade básica do cão, que vem da sua ancestralidade. Ainda que ele viva em grandes espaços e brinque bastante dentro de casa, passear é fundamental para sua saúde física, mental e para a socialização. Ao passear o cão vive diferentes experiências, sente diferentes cheiros e texturas que estimulam seus sentidos, marca território, fica mais calmo e menos entediado. Este é o tema em destaque nesta edição do Clube Pet CBN, com a comentarista Tatiana Sacchi.