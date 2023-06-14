Posso andar com cachorro sem coleira? Quais são as regras para os tutores?

Quando são animais de vida livre, os cães costumam percorrer grandes distâncias, encontram outros animais pelo caminho, captam informações do ambiente e de outros animais através dos odores que encontram, deixando também suas “informações” para outros animais. É por isso que passear é uma necessidade básica do cão, que vem da sua ancestralidade. Ainda que ele viva em grandes espaços e brinque bastante dentro de casa, passear é fundamental para sua saúde física, mental e para a socialização. Ao passear o cão vive diferentes experiências, sente diferentes cheiros e texturas que estimulam seus sentidos, marca território, fica mais calmo e menos entediado. Este é o tema em destaque nesta edição do Clube Pet CBN, com a comentarista Tatiana Sacchi.
Para que o passeio seja seguro e legal ao mesmo tempo seguem algumas dicas importantes. Entre elas, está a orientação: sempre leve o animal em coleira e guia adequadas a ele. "É fundamental para a segurança dele, de outros animais e das pessoas também. Alguns animais podem precisar de treino para evitar que fiquem ansiosos, que puxem demais, que avancem em outros animais ou pessoas", explica.
Clube Pet CBN - 14-06-23
E o que dizem as cidades da Grande Vitória? Confira a legislação municipal sobre o assunto!
- Vitória: A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) informa que o trânsito de animais na capital segue a Lei Municipal n°. 8121/2011, que estabelece as normas que tutores de animais domésticos devem seguir para o bem-estar animal e para o bom convívio com humanos. Por esta legislação, animais domésticos podem circular nas áreas públicas desde que eles estejam com coleira e guia adequadas ao tamanho e ao porte do animal e obrigatoriamente guiados por seus tutores, que ainda devem fazer o recolhimento dos dejetos. O não cumprimento, segundo a legislação, é passível de multa cujos valores são R$ 100,00 (guia) e de R$ 35,00 (dejetos), respectivamente. A Semmam reforça, ainda, que desenvolve rotineiramente campanhas educativas do Projeto Guarda Responsável de Animais Domésticos, que aborda temáticas sobre os direitos, deveres, hábitos e condutas dos tutores em relação aos animais domésticos e os direitos desses animais.
- Vila Velha: A Prefeitura de Vila Velha informa que durante os passeios os cães devem estar na coleira e acompanhado do seu tutor. Se um cachorro for encontrado em situação de abandono na cidade, o morador pode comunicar à Ouvidoria Municipal pelo 162 ou site: https://sistemas.vilavelha.es.gov.br/ouvidoria/
- Cariacica: A Coordenação de Posturas e a Gerência de Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente de Cariacica (Semdec) informam que os cães de médio e grande porte de guarda ou policiais, ou ainda, animais agressivos, independentemente do seu porte e raça, deverão estar equipados com focinheira capaz de impedir a mordedura. Caso o morador encontre um cão de médio ou grande porte sem focinheira conforme determinado acima, deve entrar em contato com a Coordenação de Posturas da Semdec, por meio do telefone 3354-5113, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, ou Ouvidoria - 162. A denúncia também pode ser anônima. A Semdec está identificando o proprietário, e a coordenação vai ao local hoje a fim de notificar o proprietário para cumpra a determinação da lei e do Código de Posturas. Caso haja nova denúncia, o proprietário será autuado e multado. Ainda, em se tratando de animal agressor, deve ser acionado o setor da Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ) para avaliação do munícipe agredido e do animal agressor.
- Guarapari: A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Postura e Trânsito (Septran), informa que conforme a Lei Municipal Nº 3804/4014, é proibido circular com cachorros de grande porte sem focinheira no município, assim como também não é permitido a presença de animais nas praias.
- Serra: a prefeitura não retornou com as regras, até a publicação desta reportagem. Assim que houver retorno, o espaço será atualizado.*