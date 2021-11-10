Por que é importante fazer a castração do seu animal de estimação

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi fala sobre castração. Quando adquirimos um animal de estimação, desejamos que ele se mantenha saudável pelo maior tempo possível. Dentre alguns cuidados que podemos oferecer para nosso cão ou gato, a esterilização (ou castração) pode ser uma das mais importantes, pois além de trazer benefícios ao animal, é também um ato de posse responsável à medida que evita a procriação indiscriminada, o consequente abandono de animais nas ruas e todas as complicações decorrentes disso e a superpopulação nos abrigos que dificilmente dão conta da enorme demanda. Ouça as explicações completas: