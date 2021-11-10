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Clube Pet CBN

Por que é importante fazer a castração do seu animal de estimação

Ouça a médica veterinária Tatiana Sacchi

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 17:43

Publicado em 

10 nov 2021 às 17:43
Gato, animal, pet
Gato, animal, pet Crédito: Pexels
Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi fala sobre castração. Quando adquirimos um animal de estimação, desejamos que ele se mantenha saudável pelo maior tempo possível. Dentre alguns cuidados que podemos oferecer para nosso cão ou gato, a esterilização (ou castração) pode ser uma das mais importantes, pois além de trazer benefícios ao animal, é também um ato de posse responsável à medida que evita a procriação indiscriminada, o consequente abandono de animais nas ruas e todas as complicações decorrentes disso e a superpopulação nos abrigos que dificilmente dão conta da enorme demanda. Ouça as explicações completas:
CLube Pet CBN - 10/11/2021

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