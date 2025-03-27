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Clube Pet CBN

Por que alguns cães podem ser agressivos?

Ouça os comentários de Tati Sacchi

Publicado em 27 de Março de 2025 às 17:28

Publicado em 

27 mar 2025 às 17:28
Cão, cachorro bravo
Cão, cachorro bravo Crédito: Pexels
Nesta edição de Clube Pet CBN, a comentarista Tati Sacchi tira a dúvida de uma ouvinte e explica porquê alguns animais são agressivos. Comportamentos agressivos são todo comportamento que visa intimidar ou machucar outro animal ou outra pessoa. Porém, a agressividade tem diferentes causas e motivos e saber identificá-los é importante para poder intervir de forma adequada. A agressividade é influenciada pela falta de socialização adequada, pelo ambiente onde o animal vive, pela raça e pela genética dos pais. A somatória de fatores como genética associada à falta de sociabilização e o tipo de educação e/ou punição podem gerar comportamento agressivo.
Clube Pet CBN - 27-03-25

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