Por que alguns cães podem ser agressivos?

Nesta edição de Clube Pet CBN, a comentarista Tati Sacchi tira a dúvida de uma ouvinte e explica porquê alguns animais são agressivos. Comportamentos agressivos são todo comportamento que visa intimidar ou machucar outro animal ou outra pessoa. Porém, a agressividade tem diferentes causas e motivos e saber identificá-los é importante para poder intervir de forma adequada. A agressividade é influenciada pela falta de socialização adequada, pelo ambiente onde o animal vive, pela raça e pela genética dos pais. A somatória de fatores como genética associada à falta de sociabilização e o tipo de educação e/ou punição podem gerar comportamento agressivo.