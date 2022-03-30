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Clube Pet CBN

Pets também têm problema no coração? Entenda!

Quem explica é a comentarista Tatiana Sacchi!

Publicado em 30 de Março de 2022 às 17:39

Publicado em 

30 mar 2022 às 17:39
Cão, cachorro, pet, animal
Cão, cachorro, pet, animal Crédito: Pexels
Nesta edição do "Clube Pet CBN"Tatiana Sacchi esclarece uma dúvida comum a muitos tutores. Os pets também podem ter problemas cardíacos? Se sim, que tipos de doenças? Ouça as explicações completas!
Clube Pet CBN - 30-03-22.mp3

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