Pets também têm problema no coração? Entenda!

Nesta edição do "Clube Pet CBN", Tatiana Sacchi esclarece uma dúvida comum a muitos tutores. Os pets também podem ter problemas cardíacos? Se sim, que tipos de doenças? Ouça as explicações completas!
Clube Pet CBN - 30-03-22.mp3
Publicado em 30 de Março de 2022 às 17:39
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