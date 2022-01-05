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Pets no verão: dicas para você cuidar da saúde do seu animal na estação mais quente do ano

As orientações são da médica veterinária Tatiana Sacchi

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 17:10

Publicado em 

05 jan 2022 às 17:10
Cachorro na praia
Cachorro na praia Crédito: Pexels
Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi aponta dicas e orientações para que o tutor possa cuidar da saúde do seu pet durante a estação mais quente do ano - o verão. Ouça:
Clube Pet CBN - 05/01/2022

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