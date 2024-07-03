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Petiscos para os pets: pode ou não pode?

Ouça os comentários de Tati Sacchi

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 17:29

Publicado em 

03 jul 2024 às 17:29
Pode dar petisco para os pets?
Pode dar petisco para os pets? Crédito: Pexels
Nesta edição de "Clube Pet CBN", a comentarista Tati Sacchi tira dúvidas dos ouvintes e explica se é possível acrescentar petiscos na rotina dos pets. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 03-07-24

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