Pet também sente frio? Orientações e cuidados com cães e gatos no inverno

Pet também sente frio? Crédito: Pexels

O inverno já chegou e nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi traz orientações sobre a chegada da nova estação: é necessário ter cuidado com a saúde de nossos animais com a queda das temperaturas. "Com a chegada do inverno, os tutores de animais de estimação preocupam-se frequentemente em como protegê-los do frio e mantê-los confortáveis nas baixas temperaturas. De modo geral, cães e gatos adultos e saudáveis sentem-se bem durante os períodos frios, pois possuem a pelagem atuando como isolante térmico e sofrem menos do que em períodos quentes", explica.

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Dicas de inverno:

- Proporcione banhos de sol durante o dia;

- Proteja-os do vento e correntes de ar frias;

- Para os 'peladinhos' (e que gostam!), uma roupinha quente cai bem. Alguns animais se sentem extremamente confortáveis usando roupinhas, outros já sofrem um pouco e chegam até a ficar “travados” quando estão vestidos. Se for sair para passear em dia frio mas ensolarado ou se exercitar com seu cão tire a roupa dele e coloque mais tarde quando o corpo tiver esfriado;

- Na hora de dormir, coloque um isolante térmico debaixo da caminha ou dos panos onde o animal dorme como um tablado de madeira, um tapete de borracha ou até mesmo papelão ou jornal. Gatos gostam de locais escondidos como caminhas em forma de toca, guarda-roupas, caixas, etc;

- Não use aquecedores, pois eles ressecam o ambiente, a pele e as mucosas dos animais. Se precisar coloque uma bacia de água ou toalhas molhadas no ambiente para manter a umidade;

- Se precisar dar banho, prefira o pet shop, onde será utilizada água morna para o banho e o animal será escovado e seco corretamente. Se precisar dar banho em casa escolha dia e horários mais quentes, use água morna e seque muito bem o animal. Uma outra opção para animais que não se sujam muito é utilizar os produtos para banho seco.

Doenças mais comuns:

- Durante o inverno e com o tempo mais seco, as doenças respiratórias são mais comuns. Entre os cães temos a traqueobronquite infecciosa canina ou tosse dos cães e entre os gatos temos o complexo respiratório felino. Ambas as doenças podem ser evitadas através de vacinas e é importante que elas estejam em dia;

- Animais que têm histórico de doença respiratória crônica como bronquite, asma, colapso de traqueia, entre outras, são mais ficam propensos a terem crises bem como desenvolver doenças infecciosas como traqueobronquite e pneumonia;