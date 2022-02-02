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Pet sedentário? Não pode! Conheça dicas de atividades para pets dentro de casa

Ouça a médica veterinária Tatiana Sacchi

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 17:39

Publicado em 

02 fev 2022 às 17:39
Cão, cachorro, dog, pet, animal
Cão Crédito: Pexels
Todo animal possui um padrão de comportamento natural da sua espécie e costuma ser mais ativo especialmente quando se trata de buscar o alimento e de interagir com seus semelhantes. Ao domesticar uma espécie acabamos inibindo ou não estimulando seu comportamento natural e isso pode causar problemas de saúde. É por isso que as atividades físicas e as brincadeiras não são apenas um detalhe na vida do pet, mas também uma necessidade para manter a saúde e o bem-estar físico e mental. Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi dá dicas de atividades para os pets dentro de casa. Ouça:
Clube Pet CBN - 02-02-22

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