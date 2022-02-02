Pet sedentário? Não pode! Conheça dicas de atividades para pets dentro de casa

Todo animal possui um padrão de comportamento natural da sua espécie e costuma ser mais ativo especialmente quando se trata de buscar o alimento e de interagir com seus semelhantes. Ao domesticar uma espécie acabamos inibindo ou não estimulando seu comportamento natural e isso pode causar problemas de saúde. É por isso que as atividades físicas e as brincadeiras não são apenas um detalhe na vida do pet, mas também uma necessidade para manter a saúde e o bem-estar físico e mental. Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi dá dicas de atividades para os pets dentro de casa. Ouça: