Pet que lambe a pata a todo momento: alergia, dor ou tédio?

Nesta edição do "Clube Pet CBN", Tatiana Sacchi aborda por que há pets que lambem as patas a todo o momento e o que isso pode representar. Alergia, dor ou tédio? Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 20-04-22.mp3
Publicado em 20 de Abril de 2022 às 18:08
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