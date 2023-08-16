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Pet pode ter problemas cardíacos? Entenda!

As explicações são da comentarista Tatiana Sacchi

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 18:20

Publicado em 

16 ago 2023 às 18:20
Pet
Pet Crédito: Pixabay
Com o aumento da expectativa de vida de cães e gatos, e a predileção por algumas raças predispostas à doenças de caráter crônico, o diagnóstico das doenças cardíacas é cada vez mais frequente no dia a dia do médico veterinário. Estima-se que mais de 35% dos cães acima de 8 anos possuem algum grau de doença cardíaca e grande parte desses animais são diagnosticados tardiamente, já com a doença em estágio avançado, conhecida como insuficiência cardíaca. Isso contribui para uma menor resposta ao tratamento, menos qualidade de vida do animal e menor sobrevida. A maioria das doenças cardíacas não têm cura e são progressivas, portanto, quanto antes forem diagnosticadas, melhor será a resposta ao tratamento e mais tempo ele permanecerá estável e com qualidade de vida. A comentarista Tatiana Sacchi fala do assunto nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 16-08-23

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