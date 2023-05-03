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Clube Pet CBN

Pet pode ter problema ocular? Veterinária esclarece!

Quem explica é a comentarista Tatiana Sacchi

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 17:43

Publicado em 

03 mai 2023 às 17:43
Pet, cachorro
Pet, cachorro Crédito: Pixabay
Todo cuidado é necessário quando o assunto é saúde ocular animal. Vários tipos de doenças oculares podem atingir os animais, trazendo impactos significativos para a sua qualidade de vida e bem-estar. Alguns destes problemas, quando não tratados corretamente, podem, inclusive, levar à perda da visão de forma permanente. A prevenção e o diagnóstico precoce são sempre as melhores formas de oferecer qualidade de vida para nossos pets. Tema para Tatiana Sacchi nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça a conversa complera!
Clube Pet CBN - 03-05-23

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