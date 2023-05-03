Pet pode ter problema ocular? Veterinária esclarece!

Todo cuidado é necessário quando o assunto é saúde ocular animal. Vários tipos de doenças oculares podem atingir os animais, trazendo impactos significativos para a sua qualidade de vida e bem-estar. Alguns destes problemas, quando não tratados corretamente, podem, inclusive, levar à perda da visão de forma permanente. A prevenção e o diagnóstico precoce são sempre as melhores formas de oferecer qualidade de vida para nossos pets. Tema para Tatiana Sacchi nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça a conversa complera!