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Clube Pet CBN

Pet no carro: dicas para viajar com conforto e segurança

Ouça as dicas da comentarista Tatiana Sacchi

Publicado em 10 de Maio de 2023 às 17:54

Publicado em 

10 mai 2023 às 17:54
Kennel, cachorro, cão, transporte de animais
Tome precauções ao transportar animais  Crédito: Freepik
Como membro da família humana, muitos pets hoje em dia passeiam de carro com seus tutores seja em pequenos percursos pela cidade ou até em viagens mais longas. É comum vermos eles soltos pelo no carro, no colo do motorista ou com a cara na janela, língua de fora e feliz da vida tomando um ventinho. Mas o que prevê a legislação no caso de transporte de animais dentro do veículo e como podemos transporta-lo de maneira segura? Tema para Tatiana Sacchi nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 10-05-23

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