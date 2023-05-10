Pet no carro: dicas para viajar com conforto e segurança

Como membro da família humana, muitos pets hoje em dia passeiam de carro com seus tutores seja em pequenos percursos pela cidade ou até em viagens mais longas. É comum vermos eles soltos pelo no carro, no colo do motorista ou com a cara na janela, língua de fora e feliz da vida tomando um ventinho. Mas o que prevê a legislação no caso de transporte de animais dentro do veículo e como podemos transporta-lo de maneira segura? Tema para Tatiana Sacchi nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça a conversa completa!