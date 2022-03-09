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Clube Pet CBN

Pet com mau cheiro? Saiba o que isso pode indicar

As explicações são da comentarista Tatiana Sacchi

Publicado em 09 de Março de 2022 às 18:04

Publicado em 

09 mar 2022 às 18:04
Pet, cachorro
Pet, cachorro Crédito: Pixabay
Sentindo que seu pet está com mau cheiro? O que isso pode ser? Tema para a comentarista Tatiana Sacchi nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 09-03-22.mp3

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