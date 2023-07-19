Pesquisa aponta que a maioria dos cães e gatos estão obesos; veterinária traz alerta

Nos Estados Unidos, uma pesquisa recente mostra que 22% dos cães estão obesos e, na população de gatos, o número é ainda maior: 33%. Nesta edição do Clube Pet CBN, a comentarista Tatiana Sacchi explica como identificar se o seu pet está obeso, os riscos e prevenção. "Com o estreito convívio entre humanos e seus animais de estimação, é cada vez mais comum observarmos na prática clínica, animais com problemas comportamentais ou de saúde que antes achávamos serem exclusivos dos humanos. Um deles sem dúvida alguma é o sobrepeso e a obesidade".