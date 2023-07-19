Pesquisa aponta que a maioria dos cães e gatos estão obesos; veterinária traz alerta

Nos Estados Unidos, uma pesquisa recente mostra que 22% dos cães estão obesos e, na população de gatos, o número é ainda maior: 33%. Nesta edição do Clube Pet CBN, a comentarista Tatiana Sacchi explica como identificar se o seu pet está obeso, os riscos e prevenção. "Com o estreito convívio entre humanos e seus animais de estimação, é cada vez mais comum observarmos na prática clínica, animais com problemas comportamentais ou de saúde que antes achávamos serem exclusivos dos humanos. Um deles sem dúvida alguma é o sobrepeso e a obesidade".
"A obesidade é definida como o excesso de gordura corporal suficiente para prejudicar as funções fisiológicas do organismo e já é considerada a doença nutricional e metabólica mais comum entre os animais das sociedades desenvolvidas. Ela ocorre em partes por fatores relacionados ao animal como idade e sexo, predisposição de algumas raças como Pug, Labrador, Beagle, associados ao sedentarismo e muitas vezes livre alimentação e em alguns casos devido à castração", explica. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 19-07-23