Parte I: dicas para um Natal tranquilo com o seu pet!

Durante a época das festas, as casas ficam mais festivas, coloridas, iluminadas e cheias de comidas gostosas. É um período em que costumamos decorar a casa, comprar os presentes, preparar a ceia e confraternizar ao lado das pessoas que amamos. Essa movimentação toda e as mudanças na rotina aguçam a curiosidade dos pets que podem querer conferir todos os itens da festa, à começar pela decoração de Natal! Sendo assim, quais são os cuidados que devemos ter em relação aos nossos pets nessa época? Nesta edição de Clube Pet CBN, a comentarista Tatiana Sacchi dá as dicas para um fim de ano tranquilo com os animais. Ouça a conversa completa!