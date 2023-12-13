Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Clube Pet CBN

Parte I: dicas para um Natal tranquilo com o seu pet!

Ouça as dicas da comentarista Tatiana Sacchi

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 19:52

Publicado em 

13 dez 2023 às 19:52
Gato brincando na árvore de Natal
Gato brincando na árvore de Natal Crédito: Pexels
Durante a época das festas, as casas ficam mais festivas, coloridas, iluminadas e cheias de comidas gostosas. É um período em que costumamos decorar a casa, comprar os presentes, preparar a ceia e confraternizar ao lado das pessoas que amamos. Essa movimentação toda e as mudanças na rotina aguçam a curiosidade dos pets que podem querer conferir todos os itens da festa, à começar pela decoração de Natal! Sendo assim, quais são os cuidados que devemos ter em relação aos nossos pets nessa época? Nesta edição de Clube Pet CBN, a comentarista Tatiana Sacchi dá as dicas para um fim de ano tranquilo com os animais. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 13-12-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados