Parte 3: perguntas para fazer ao veterinário na primeira consulta

Nesta edição de Clube Pet CBN, a comentarista Tati Sacchi segue respondendo dúvidas dos ouvintes sobre os cuidados com animais. Cães devem comer só ração? É permitido cortar o rabo do animal? Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 15-05-25
Publicado em 15 de Maio de 2025 às 17:31
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