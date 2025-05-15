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Clube Pet CBN

Parte 3: perguntas para fazer ao veterinário na primeira consulta

Ouça os comentários de Tati Sacchi

Publicado em 15 de Maio de 2025 às 17:31

Publicado em 

15 mai 2025 às 17:31
Veterinário
Veterinário Crédito: Pexels
Nesta edição de Clube Pet CBN, a comentarista Tati Sacchi segue respondendo dúvidas dos ouvintes sobre os cuidados com animais. Cães devem comer só ração? É permitido cortar o rabo do animal? Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 15-05-25

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