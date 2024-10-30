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Clube Pet CBN

Os sinais físicos que seu pet está sentindo dor!

Ouça os comentários de Tati Sacchi

Publicado em 30 de Outubro de 2024 às 17:22

Publicado em 

30 out 2024 às 17:22
Lambedura excessiva de uma região pode ser sinal de dor
Lambedura excessiva de uma região pode ser sinal de dor Crédito: Pexels
Nesta edição do Clube Pet CBN, a comentarista Tati Sacchi continua a trazer orientações sobre as principais dores dos pets. Dessa vez, com destaque para a identificação dos sinais físicos. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 30-10-24

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