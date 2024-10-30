Os sinais físicos que seu pet está sentindo dor!

Nesta edição do Clube Pet CBN, a comentarista Tati Sacchi continua a trazer orientações sobre as principais dores dos pets. Dessa vez, com destaque para a identificação dos sinais físicos. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 30-10-24
Publicado em 30 de Outubro de 2024 às 17:22
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