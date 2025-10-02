Os riscos de medicar animais de estimação por conta própria

Comportamento dos pets pode mudar em caso de solidão Crédito: Pexels

Your browser does not support the audio element. Clube Pet CBN - 02-10-25

“Todo medicamento é potencialmente um veneno: o que distingue um medicamento de um veneno é tão somente a dose.” (Paracelsus 1493-1541). Nesta edição de Clube Pet CBN, a comentarista Tati Sacchi alerta sobre os riscos dos tutores medicarem os seus animais de estimação por conta própria.

A intoxicação medicamentosa é a maior causa mundial de registro de casos de intoxicação tanto em humanos quanto em animais. No Brasil, o hábito de se automedicar é tão comum que faz o país liderar o ranking mundial nesse quesito. Estima-se que quase 80% das pessoas maiores de 16 anos se automedique e os campeões de “prescrição” são os membros da própria família, os amigos, os balconistas de farmácia, os vizinhos e pessoas famosas.

Entre os medicamentos mais consumidos por conta própria estão os analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares, medicamentos para o estômago, descongestionantes nasais, expectorantes e os antibióticos.

Na medicina veterinária a notificação de casos de intoxicações em animais não é obrigatória, havendo poucos dados disponíveis para estudo, porém, na rotina de atendimento de animais de companhia esses casos são muito frequentes e colocam a vida dos animais em risco inclusive de morte, em especial filhotes, idosos e gatos.

As maneiras mais comuns de se medicar um animal por conta própria, são:

- Pela atitude pura e simples de querer medicar um animal sem orientação, com algum medicamento disponível em casa;

- Utilizando receitas anteriores ou prescritas para outros animais;

- Testando a “receita milagrosa” do vizinho, amigo, parente ou conhecido que resolveu o problema do animal dele - mas que não necessariamente vai resolver o problema do seu;

- Consultando sites duvidosos na internet, pois afinal, ela sempre possui “soluções mágicas” para todos os males do mundo!

- Seguindo orientações erradas feitas por balconistas de lojas para animais;

- E ainda pode acontecer do animal ter acesso fácil a uma medicação e ingeri-la sem conhecimento do proprietário.

As medicações que mais comumente causam intoxicações em animais são os anti-inflamatórios, analgésicos, tranquilizantes, antibióticos e antiparasitários e os sinais apresentados pelo animal vão depender principalmente do tipo de medicação, porte do animal, a quantidade ingerida entre outros.

No caso dos antibióticos, os riscos são muito grandes para toda a saúde do planeta, envolvendo animais, pessoas e meio ambiente, e não só o animal que recebeu a medicação. Isso porque, o uso indiscriminado de antibióticos gera cada vez mais bactérias super-resistentes que não respondem ao tratamento e que podem levar pessoas e animais à morte por infecções graves. Além disso, os antibióticos podem contaminar o meio ambiente. Estima-se que até 2050, 39 milhões de pessoas podem morrer com infecções super-resistentes.

Sinais comumente observados em casos de intoxicação medicamentosa são:

- Na pele - urticária, edema, vermelhidão e necrose;

- Gastrointestinais - náusea, vômito e diarreia com ou sem sangue;

- Neurológicos - confusão, sedação, delírio, excitação, pupilas dilatadas, alteração comportamental, coma;

- Cardiovasculares – hipotensão, taquicardia;

- Respiratórios - dificuldade para respirar, baixa oxigenação;

- Renais: falência aguda dos rins.

Em caso de intoxicação o animal deve ser levado o mais rápido possível ao veterinário, com o nome e princípio ativo do medicamento, a dosagem que ele ingeriu e todos os sintomas que ele apresentou. Caso não tenha acesso à uma clínica veterinária de imediato, ligue para um centro de atendimento toxicológico para receber orientações básicas e busque atendimento assim que possível.

CENTROS DE ATENDIMENTO TOXICOLÓGICO:

Vitória - CIATox-ES - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA DO ESPÍRITO SANTO Telefone 24horas: 0800 283 99 04