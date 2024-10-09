Os pets também têm direitos? Entenda!

Nesta edição do Clube Pet CBN, a comentarista Tati Sacchi traz como destaque os direitos previstos para os animais, presentes na Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Vamos a alguns exemplos:
Clube Pet CBN - 09-10-24
Publicado em 09 de Outubro de 2024 às 17:35
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