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Clube Pet CBN

Os pets também riem e choram? Veterinária explica!

As explicações são da comentarista Tatiana Sacchi

Publicado em 28 de Setembro de 2022 às 18:57

Publicado em 

28 set 2022 às 18:57
Cão, cachorro, pet
Cão, cachorro, pet Crédito: Pexels
Vemos quase diariamente fotos circulando em redes sociais e histórias de cães que “verteram lágrimas” de alegria ou tristeza em alguma situação que passaram e outros cães “sorrindo”, em geral, levantando os lábios superiores e mostrando os dentes em um aparente estado de felicidade. Muitos se comovem e compartilham as imagens, choram ou sorriem junto e se compadecem daquela carinha de coitado. Mas outros com perfil mais curioso se perguntam: os cães e gatos são capazes de chorar e sorrir, de demonstrar emoções assim como nós humanos? Tema para Tatiana Sacchi, nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça a conversa completa.
Clube Pet CBN - 28-09-22

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