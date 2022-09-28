Os pets também riem e choram? Veterinária explica!

Vemos quase diariamente fotos circulando em redes sociais e histórias de cães que “verteram lágrimas” de alegria ou tristeza em alguma situação que passaram e outros cães “sorrindo”, em geral, levantando os lábios superiores e mostrando os dentes em um aparente estado de felicidade. Muitos se comovem e compartilham as imagens, choram ou sorriem junto e se compadecem daquela carinha de coitado. Mas outros com perfil mais curioso se perguntam: os cães e gatos são capazes de chorar e sorrir, de demonstrar emoções assim como nós humanos? Tema para Tatiana Sacchi, nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça a conversa completa.