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Os pets agradecem: lei proíbe venda de fogos de artifício barulhentos no ES

Ouça a conversa completa com a comentarista Tatiana Sacchi

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 17:47

Publicado em 

07 dez 2022 às 17:47
Queima de fogos no Réveillon da Ilha das Caieiras, em Vitória (ES)
Queima de fogos no Réveillon da Ilha das Caieiras, em Vitória (ES) Crédito: Leonardo Silveira/PMV/Divulgação
Foi sancionada na última semana a lei que proíbe a comercialização, manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de artifício barulhentos em todo o Espírito Santo. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado de sexta-feira (2). De acordo com a lei, além dos fogos tradicionais, também vão ser proibidos quaisquer artefatos pirotécnicos que causem barulho excessivo. Estão permitidos apenas os chamados “fogos de vista”, que proporcionam efeitos visuais sem ruído ou de baixa intensidade. Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi explica a importância da lei para os pets. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 07-12-22

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