Os perigos que seu animal está sujeito ao ficar solto e sozinho pelas ruas

Os animais são curiosos e exploradores por natureza e, muitas vezes, uma das grandes dificuldades que o tutor tem ao morar em casa é restringir o acesso de cães e gatos à rua. Porém, não permitir esse acesso dos animais à rua, desacompanhados e por longos períodos, deveria ser uma prioridade absoluta para os responsáveis. Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sachi relata alguns dos inúmeros perigos aos quais os animais estão sujeitos quando saem sozinhos à rua e dizer que infelizmente já pude presenciar todos eles ao longo da minha vida de veterinária. Ouça: