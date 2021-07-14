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Os perigos de medicar os pets sem orientação do veterinário

Orientações com a médica veterinária Tatiana Sacchi

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 17:25

Publicado em 

14 jul 2021 às 17:25
Gato
Gato Crédito: Pexels
Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi expõe os perigos de medicar nossos pets sem a orientação de um médico veterinário. O Brasil é líder no ranking de automedicação e os tutores acabam estendendo esse hábito para seus cães e gatos. A comentarista explica que é muito comum os quadros ?de animais intoxicados com analgésicos, anti-inflamatórios e relaxantes musculares, comumente tomados pelo humanos, mas em hipótese alguma pode ser usado nos animais sem indicação do médico veterinário. "Muitas medicações colocam a vida do animal em risco", afirma Tatiana. Ouça:
Clube Pet CBN - 14/07/2021

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