Os perigos de medicar os pets sem orientação do veterinário

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi expõe os perigos de medicar nossos pets sem a orientação de um médico veterinário. O Brasil é líder no ranking de automedicação e os tutores acabam estendendo esse hábito para seus cães e gatos. A comentarista explica que é muito comum os quadros ?de animais intoxicados com analgésicos, anti-inflamatórios e relaxantes musculares, comumente tomados pelo humanos, mas em hipótese alguma pode ser usado nos animais sem indicação do médico veterinário. "Muitas medicações colocam a vida do animal em risco", afirma Tatiana. Ouça: